صور.. منة فضالي ليست الوحيدة.. فنانات يستعرضن رشاقتهن في صالات "الجيم"

تحرص الكثير من الفنانات على مشاركات متابعيهن بلقطات من حياتهن اليومية، خاصة أثناء تواجدهن داخل الصالات الرياضية واستعراض رشاقتهن وقدرتهن على ممارسة التمرينات الصعبة بلياقة وليونة.

ويعرض "هن" أبرز الفنانات اللاتي حرصن على نشر صورهن أثناء التمرينات الرياضية في صالات "الجيم":

منة فضالي

منة فضالي من الفنانات اللاتي عادتن ما تنشر مقاطع فيديو لها داخل صالات "الجيم"، لعل آخرها، ما نشرته اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فضالي" وهي تمارس أحد التمرينات الصعبة، بلياقة فائقة، الأمر الذي لقى تفاعل جيد من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بلياقتها.

نرمين الفقي

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نرمين الفقي أيضًا من الفنانات اللاتي حرصن على ذلك، فخلال الفترة الماضية نشرت أيضًا عبر حسابها على "إنستجرام"، صورها وهي تمارس الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.

ياسمين عبدالعزيز

ومن داخل إحدى الصالات الرياضية، حرصت أيضا الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة متابعيها، إذ أنها نشرت في وقت سابق عبر "انستجرام"، صورها وهي تمارس الحركات الرياضية استعرضت من خلالهما رشاقتها وجمالها.

أما الفنانة رانيا يوسف فكانت أيضا ضمن الفنانات اللاتي نشرن صورهن داخل إحدى الصالات الرياضية، ففي إحدى المرات نشرت صورها وهي تستعرض رشاقتها خلال ممارسة تمرينات الضغط، ورفع الأوزان.