طريقة عمل كفتة بالخضار في الفرن

الكفتة بالخضار في الفرن من المأكولات الغنية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، علاوة على ذلك فهي شهية للغاية، كما أنها سهلة وسريعة التحضير.

مقادير الكفتة بالخضار في الفرن

¾ كيلو لحم مفروم.

بصلتين متوسطتين مفرومتين ناعم.

فصين ثوم مفرومين.

3 أكواب طماطم مفرومة.

⅓ كوب بقدونس مفروم.

ثمرة باذنجان مقشرة ومقطعة حلقات رفيعة.

ثمرتين كوسة كبيرتين مقطعتين حلقات رفيعة.

ثمرتين بطاطس متوسطتين مقطعتين حلقات رفيعة.

بصلة كبيرة مقطعة حلقات رفيعة.

ثمرتين طماطم مقطعة حلقات متوسطة.

ثمرة فلفل أحمر مقطعة حلقات متوسطة.

ثمرة فلفل أصفر مقطعة حلقات متوسطة.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة حلقات متوسطة.

6 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

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½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف مطحون.

½ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف مطحون.

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكفتة بالخضار في الفرن

في وعاء كبير، ضعي اللحم والبقدونس والملح والفلفل الأسود، والبهارات مثل الزنجبيل والقرفة وجوزة الطيب، ونصف كمية البصل المفروم، واخلطي جيدًا بيديكِ حتى تمتزج المكونات.

شكلي اللحم على شكل أقراص الطعمية، ثم اتركيها جانبًا.

على نار متوسطة، سخني ملعقتي زيت، ثم ضيفي باقي البصل المفروم، وقلبيه حتى يذبل.

ضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والأوريغانو والريحان والملح والفلفل الأسود، واتركيها حتى تغلي.

اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

على نار متوسطة سخني باقي الزيت، ثم شوّحي كلًا من الباذنجان والكوسة والبطاطس على الجهتين.

شوّحي الكفتة على الجهتين حتى يُصبح لونها بنيًّا.

سخني الفرن عند درجة حرارة 200.

في صينية فرن مدهونة بالزيت، رصي الخضار والكفتة كما هو موضح في الصورة، أو بشكل دائري من الخارج إلى الداخل كالوردة، بالترتيب، كفتة ثم بصل ثم فلفل أحمر، ثم كفتة ثم كوسة ثم فلفل أصفر، ثم كفتة ثم باذنجان ثم طماطم، ثم كفتة ثم بطاطس ثم فلفل أخضر، وهكذا حتى تنتهي من الكمية.

صبي صلصة الطماطم على الوجه، ثم غطي الصينية بورق فويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

زيلي الفويل، ثم ضعي الصينية مرة أخرى بالفرن لمدة 10 دقائق.

قدميها ساخنة مع الأرز الأبيض.