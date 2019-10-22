طريقة عمل القهوة بالبرتقال

إذا كنت من مُحبي تناول القهوة في الصباح، يمكنك تحضير مشروب القهوة بالبرتقال، للاستمتاع بنكهة مميزة ومختلفة، وإليك الخطوات بطريقة الشيف أميرة شنب. مقادير القهوة بالبرتقال قهوة سريعة الذوبان 1/4 كوب عصير برتقال كوب كريمة ملعقتين قرفة سكر حسب الرغبة Advertisements شرائح برتقال عيدان قرفة بشر برتقال طريقة تحضير القهوة بالبرتقال قومي بإذابة القهوة، في ماء بارد. ضيفي البرتقال المبشور والكريمة وعصير البرتقال والقرفه، للقهوة، وضعيهما على النار. اتركيه على النار حتى الغليان، وقدميه مع شرائ البرتقال.

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