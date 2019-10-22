طريقة عمل بان كيك الفواكه المجففة

تعتبر بان كيك فواكه المجففة، من أكثر الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، وبخاصةٍ الأطفال، والتي تبدع العديد من الأمهات في طريقة إعدادها.

إليك طريقة عمل البان كيك الفواكة المجففة، على طريقة الشيف"سالي فؤاد".

المقادير

كوب دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح ب

يضة

2 ملعقة كبيرة زيت

2 موزة مهروسة

كوب فواكه مجففة مفرومة

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لبن

زبيب أحمر

عين جمل مجروش

بلح

طريقة تحضير بان كيك الفواكه المجففة

- تخلط مكونات البان كيك ماعدا الزيت

- يضاف اللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب سائل غليظ القوام

- يصب الخليط على مراحل فى طاسة كريب مدهونة جيداً بالزيت

- تقلب على الوجه الآخر

- تزين وتقدم عند تمام النضج .