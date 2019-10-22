الامارات | «دبي للياقة».. «نصف ماراثون المدينة» بحضور جو ويكس

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للياقة».. «نصف ماراثون المدينة» بحضور جو ويكس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو تحدي دبي للياقة 2019 سكان دبي، والإمارات، للمشاركة في النسخة الأولى من نصف ماراثون المدينة برعاية «مي دبي»، ضمن إطار مبادرة اللياقة، التي تجري على مستوى المدينة بكاملها، وتستمرّ من 18 أكتوبر إلى 16 نوفمبر المقبل. ويقام السباق يوم الجمعة 25 أكتوبر الجاري في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين ممارسة الرياضة في واحد من أشهر المراكز المالية في العالم، وفرصة التمتع بالمعالم العمرانية اللافتة لوسط مدينة دبي.

وسيشارك المدرب العالمي والكاتب الرياضي «جو ويكس»، المشهور بلقب «ذا بودي كوتش»، في هذا التجمع الرياضي الكبير، وسيركض حتى نصف الماراثون، كما سيقود بنفسه انطلاقة سباق الـ2.5 كلم، وهذه المسافة القصيرة التي يمكن التسجيل فيها حتى يوم الأربعاء مساءً، تعد مناسبة للأشخاص الذين يرغبون في المشاركة بتجربة الماراثون مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم بطريقة مسلية، لا تتطلّب مجهوداً كبيراً. كما يشكّل السباق فرصة مثالية لمن يرغب في ممارسة الرياضة لـ30 دقيقة على مدار 30 يوماً، ضمن إطار تحدي دبي للياقة.

وسينال العدّاؤون، عند إتمام السباق، قميصاً يحمل علامة نصف ماراثون المدينة، برعاية «مي دبي»، إضافة إلى ميدالية خاصة بالسباق. ويستطيع المشاركون الاستمتاع بالموسيقى، وتجربة أطيب الوجبات المجانية، التي يقدمها «بري تا مانجيه»، و«لندن دايري بيسترو»، و«كفنتيرز»، في القرية الخاصة بالسباق في مركز دبي المالي العالمي. وتقام أيضاً جلسات يوغا مجانية، يمكنكم المشاركة فيها مع العائلة والأصدقاء، إلى جانب ورش عمل مسلية للأطفال.

ولتسجيل الأسماء والحصول على تذاكر، أو مزيد من المعلومات عن نصف ماراثون المدينة برعاية «مي دبي»، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.cityhalfmarathon.com .