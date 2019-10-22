الامارات | مركبة قمرية جوالة بـ «سيقان» بدلاً من العجلات

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة قمرية جوالة بـ «سيقان» بدلاً من العجلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط المملكة المتحدة لإرسال أول مركبة قمرية جوالة في تاريخها إلى القمر في عام 2021، وستكون هذه المركبة الروبوتية الجوالة مختلفة عن المركبات الجوالة الأخرى.

إذ ستكون المركبة التي صممتها شركة سبيسبت الناشئة، أصغر مركبة جوالة في التاريخ، وستسير بسيقان بدلاً من العجلات، ما قد يتيح لها استكشاف مناطق لم تصل إليها المركبات القمرية الأخرى.

وكشفت شركة سبيسبت عن مركبتها القمرية الجوالة في مهرجان نيو ساينتست لايف للعلوم والتقنية، وقالت إن المركبة الروبوتية ستطلق إلى القمر على متن بعثة شركة آستروبوتيك الأميركية في 2021.

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وتشبه هذه المركبة الروبوتية الجوالة، ووزنها كيلوغرام، مكعباً بأربعة قوائم، وستجمع مقاطع فيديو وبيانات أخرى للعلماء خلال مهمتها التي ستستغرق 10 أيام.

وتأمل شركتا سبيسبت وآستروبوتيك أن تظهر المهمة فوائد تزويد المركبات بقوائم، وتمهد لمهمات مستقبلية تستكشف فيها الروبوتات الجوالة المزودة بقوائم الكهوف القمرية.

وقال جون ثورنتون، الرئيس التنفيذي لشركة آستروبوتيك «ستكون القوائم أفضل في التنقل عبر التضاريس الوعرة وشديدة الانحدار».