شكرا لقرائتكم خبر عن «مسترس أوف إيفل» يزيح «جوكر» من الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أسابيع عدة من تصدر شباك التذاكر، تراجع فيلم «جوكر» إلى المرتبة الثانية بعد فيلم «ماليفيسنت: مسترس أوف إيفل»، الذي تصدر إيرادات دور السينما الأميركية. وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته أنجيلينا جولي وإيلي فانينغ وهاريس ديكنسون، إيرادات بلغت 36 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الجريمة والإثارة «جوكر»، الذي يشارك في بطولته خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو وزازي بيتز. وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والرعب «زومبيلاند 2: دابل تاب». واحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا «ذا أدامز فاميلي»، محققاً إيرادات بلغت 16.05 مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء فيلم الخيال العلمي «جيميناي مان»، محققاً إيرادات بلغت 8.5 ملايين دولار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «مسترس أوف إيفل» يزيح «جوكر» من الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.