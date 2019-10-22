الامارات | 3 أسابيع حافلة بالأنشطة والمرح للكبار والصغار في «لا مير»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسابيع حافلة بالأنشطة والمرح للكبار والصغار في «لا مير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بقدوم أجواء الخريف المنعشة، تنظم «لا مير»، الوجهة الشاطئية الرائدة من مِراس، مجموعة من الفعاليات المميزة للزوار من الكبار والصغار، والتي تشمل أنشطة خاصة بالأطفال، وسوق متاجر التجزئة في الهواء الطلق، وعدداً من العروض الترفيهية المتجولة.

وتقام الفعاليات اعتباراً من 24 أكتوبر حتى التاسع من نوفمبر، وخلال هذه الفترة، يمكن للمتسوقين في «لا مير»، الذين ينفقون 100 درهم على الأقل، اصطحاب أطفالهم إلى منطقة «بلاي تايم آيلاند»، ليقضوا أوقاتاً ممتعة من الرابعة عصراً إلى الـ10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن 11 صباحاً إلى 11 ليلاً خلال عطلات نهاية الأسبوع. وسيكون الأطفال أيضاً على موعد مع فعالية محاكاة ركوب القوارب، فضلاً عن سباق الكرة الشاطئية، ورمي الحلقات الدائرية على المشاركين، وغيرها من الألعاب والنشاطات التي تعزز روح المنافسة الرياضية لديهم، وتختبر مهاراتهم. وتتوافر للصغار على مدار الأسابيع الثلاثة قلعة القفز كبيرة الحجم، التي ستعزز لديهم أوقات المرح والسعادة، فضلاً عن ورش عمل مخصصة لتعليمهم صناعة مواد السلايم، والأعمال الفنية من المعجون والتزيين باستخدام الأصداف البحرية.

كما يشهد يوم الجمعة 25 أكتوبر عرض فنانَي الآر جيه الشهيرين، كريس فيد وبريتي مالك، من السادسة إلى الثامنة مساءً، وهما يستضيفان برنامجهما المتجول في «لا مير سنترال»، ويمكن للزوار أيضاً مشاهدة عروض الرقص الشهيرة في هاواي، والتي ستملأ المكان بأجواء حيوية، وذلك في الخامسة عصراً، والسابعة والتاسعة ليلاً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع المتزامنة مع الهالوين (من 31 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر)، سيكون زوار «لا مير» على موعد مع عرض خاص لراقصين من هاواي، على شكل شخصيات الزومبي.