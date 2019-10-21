استشاري صحة نفسية: شعور الأمهات بالتقصير تجاه أبنائهن يسبب سوء المزاج

علق الدكتور عمرو يسري، استشاري الصحة النفسية، على شعور بعض الأمهات بالتقصير تجاه أبنائهم بالرغم من مجهوداتهم الكبيرة، إن هناك نمطين من السيدات، الأول الذي يريد ضبط كل الأمور بدرجة كبيرة، والثاني هو من يقوم بجلد الذات ويشعر بالتقصير دائمًا والبحث عن الأفضل.
وأضاف "يسري"، خلال حواره مع الإعلاميات جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن هذين النمطين يقومان باستهلاك أنفسهما بشكل كبير وهو ما يتسبب لهما في الشعور بسوء المزاج بشكل مستمر.
وقدم "يسري" عددا من النصائح للأمهات للتغلب على هذا الشعور، وهي حساب وضبط الالتزامات داخل المنزل، حيث تختلف من المرأة العاملة لربة المنزل، تقدير الوقت والجهد اللازمين.
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