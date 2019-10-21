وصفات طبيعية لتحفيز الكولاجين في البشرة والحفاظ عليها من التجاعيد

قدمت ميرا شريف، خبيرة التجميل، مجموعة من التركيبات والوصفات الطبيعية للحفاظ على نسبة الكولاجين وتحفيزه داخل البشرة، خلال حوارها مع الإعلاميات جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر شاشة dmc الفضائية.

الوصفة الأولى

وضع ملعقة أرز كبيرة ونصف ملعقة كبيرة من اللبان الدكر مع 3 حبات لوز مقشر، ووضع كمية صغيرة من المياه عليهم ووضعهم في الثلاجة لمدة 24 ساعة، ثم طحنهم سويًا ووضعهم على الوجه أو الأيدي.

الوصفة الثانية

وضع ملعقة كبيرة من لبان الدكر للغليان، ثم وضع الماء المستخلص منه مع كمية من ماء الورد، ووضعهما في زجاجة رش "بخاخة" واستخدام الغسول مرتين يوميًا.

وقالت "شريف"، إن لبان الدكر يعد مصدرا أساسيا لمادة الكولاجين، كما أنه مرطب جيد للبشرة ويحافظ عليها من الإصابة بالتجاعيد.