هاني البحيري عن مواصفات الفتيات الجميلات: مياكلوش كتير

قال مصمم الأزياء هاني البحيري، إن اختيار ملكات الجمال لا يتوقف على شكلها فقط، موضحًا أنها لا بد وأن تتمتع بثقافة عالية، ومعلومات كافية عن مختلف المجالات.

وتابع البحيري خلال حديثه لـ"هُن"، على هامش حفل ختام تتويج ملكة جمال مصر للكون 2019: "لازم تكون قادرة تتكلم عن بلدها كويس، وتعرف في الدين والثقافة العامة، ولازم تكون واثقة من نفسها ومن شكلها".

Advertisements

وعن أسرار رشاقتها للظهور بقوام ملائم، نصح "البحيري" الفتيات بضرورة الحفاظ على أجسامهن من خلال ممارسة الرياضة، والاعتماد على نظام غذائي صحي، وتنظيم وجباتهم، قائلًا: "مياكلوش كتير عشان يحافظوا على رشاقتهم".

اختتام حفل ملكة جمال مصر للكون

واختتمت أمس، حفل تتويج ملكة جمال مصر للكون "MISS EGYPT UNIVERSE 2019"، وذلك في فندق الماسة، وحصدت المتسابقة ديانا حامد، اللقب لهذا العام، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام، أبرزهن الفنانة نيرمين الفقي، نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، فضلا عن خبراء الموضة والتجميل.

وكان المصمم هاني البحيري، واحدا من أعضاء لجنة التحكيم، كما أن المتسابقات تألقن خلال الحفل بعرضي أزياء من توقيعه.