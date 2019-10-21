مي عز الدين تكشف سر رغبتها في الابتعاد عن السوشيال ميديا: سلام نفسي

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية "استوري"، وتضمنت هذه الصورة رسالة وجهتها الفنانة لجمهورها، كشفت فيها عن سر رغبتها في الابتعاد عن "السوشيال ميديا".

Advertisements

وأوضحت مي في رسالتها التي وجهتها لجمهورها، أن حسابها أصبح حسابًا شخصيًا لا علاقة له بعملها، كما أضافت أنها لم تعد ترى الرسائل التي توجه لها عليه، نظرًا لأنها وكلت أشخاصًا آخرين بمتابعة حسابها هذا، كما اعتذرت عن عدم ردها على أي رسالة من الرسائل التي تصلها.

وبررت رسالتها هذه قائلة: "بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كده مريح أكتر، وبيخليك في سلام نفسي أكتر، عشان حاليًا بقى في طاقة سلبية كتير عن زمان".

وكانت آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة مي عز الدين هي مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذي تم عرضه في رمضان 2019، والذى شارك فى بطولته سامى مغاورى وأحمد حلاوة وسليمان عيد وضياء الميرغنى ومحمد أنور وأمير المصرى بجانب الفنانة القديرة بوسي، وهو من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، ومن إخراج أكرم فريد.