برنامج أحلى طلّة: منال عجاج تختارُ اللون الوردي لسبب مهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يكفي أن تكوني مُصمّمة أزياء حتى تختاري إطلالتك بلا تردّد، فحتى المُصمّمات يقعنَ في حيرة الاختيار ويطلبنَ النصح في بعض الأحيان، حتى يستقرّ بهم الخيار على أحلى طلّة.

في حلقتنا لهذا الأسبوع؛ رسالة وردية لكل النساء اللاتي يواجهنَ سرطان الثدي بعزم وإصرار، ولكل اللواتي يحرصنَ على الكشف المبكر ولا يُهملن الفحوصات الدورية.

لوّني حياتك وحياة الآخرين بالوعي والتثقيف ولا مانع أن يكون اللون الوردي رفيقك في كل مكان.