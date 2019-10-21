يوسف الجسمي يعرضُ تصاميمه الجديدة في لبنان.. وهذا ما كشفته فيفيان مراد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما تميّز مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي بتصاميمه المميّزة التي جذبت العديد من النجمات نذكر منهنّ: هيفا وهبي، بلقيس، كارول سماحة، وأصالة...

فقدّم تصاميم عصرية تُرضي متطلبات المرأة المُواكِبة دومًا لمختلف متطلبات المرأة العصرية من خلال القصّات المميّزة التي تتلألأ على إبداعاته.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال إطلاق المصمم الكويتي يوسف الجسمي تصاميمه الجديدة خلال مهرجان الموضة designers& brands الذي تُقيمه سنويًا شركة lips management.