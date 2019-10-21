متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما تميّز مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي بتصاميمه المميّزة التي جذبت العديد من النجمات نذكر منهنّ: هيفا وهبي، بلقيس، كارول سماحة، وأصالة...
فقدّم تصاميم عصرية تُرضي متطلبات المرأة المُواكِبة دومًا لمختلف متطلبات المرأة العصرية من خلال القصّات المميّزة التي تتلألأ على إبداعاته.
موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال إطلاق المصمم الكويتي يوسف الجسمي تصاميمه الجديدة خلال مهرجان الموضة designers& brands الذي تُقيمه سنويًا شركة lips management.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الجسمي يعرضُ تصاميمه الجديدة في لبنان.. وهذا ما كشفته فيفيان مراد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.