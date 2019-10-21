هذا الفيتامين مفتاح صحة وجمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن فيتامين B7 يعد بمثابة مفتاح صحة وجمال الشعر؛ حيث يعمل هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "البيوتين" على نمو الشعر وتقوية بنيته ويمنحه مظهرا لامعا يخطف الأنظار.
وأوضحت الجمعية أن الجسم يحتاج إلى البيوتين بمعدل يتراوح بين 30 و60 ميكروجراما يوميا، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للبيوتين تتمثل في صفار البيض وكبد الحيوانات والرنجة وجنين القمح والمكسرات ورقائق الشوفان والأفوكادو وفول الصويا.
كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البيوتين لسد احتياج الجسم، ولكن تحت إشراف الطبيب.
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