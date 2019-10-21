قبل خروج طفلك في الطقس المتقلب.. إليكِ 11 نصيحة اتبعيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد تقلب الأحوال الجوية، وانخفاض درجات الحرارة بالتزامن مع سقوط الأمطار التي تصل لحد السيول على بعض المناطق، تحتار بعض الأمهات في كيفية اختيار ملابس أطفالهن خلال تلك الفترة، خصوصًا إذ كان يقضي فترة طويلة خارج المنزل، ما قد يعرضهم للأمراض.

هناك نقاط يجب مراعاتها أثناء اختيار ملابس الأطفال، للعناية بأناقتهم وبصحتهم، وتتمثل في:

1- تجنب ارتداء الملابس الثقيلة المبالغ فيها، ويُفضل اختيار الملابس المصنوعة من الخامات القطنية ذات الأكمام الطويلة.

2- ارتداء "جاكت" مفتوح حتى يتسنى للأم تخفيف الملابس لطفلها في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى أخذ ملابس احتياطية عند الخروج مساء، لأنه قد يحتاج إلى ملابس أثقل أثناء الليل.

3- اختاري لطفلك "البناطيل" المصنوعة من الخامات الطبيعية مثل القطن أو الكتان، والبعد عن الملابس القصيرة أو الضيقة.

4- تجنب ارتداء الملابس المزودة بالشريط المطاط "الأستيك" عند الأطراف، لأنها ستجعل الطفل غير مرتاح، واختيار الرقبة الواسعة المكشوفة.

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5 -اختاري الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادي والفضي والذهبي، بالإضافة إلى لون البيج، لأنها تؤثر إيجابيًا على مزاجهم وطاقاتهم وسلوكهم.

6- لتتأكدي من دفء طفلكِ، ألبسيه قبعة صغيرة، للحفاظ على حرارة جسمه في الطقس المُتقلب.

7- اختاري الجينز، لأنه يساعد على الوقاية من البرد.

8- اجعلي طفلك يرتدي الألوان القاتمة التي تحافظ على الحرارة في الطقس البارد.

9- حاولي اختيار الملابس المطعمة بالفراء من الداخل، حيث أنها تعطي إحساس أكبر بالدفء.

10- ارتداء "اسكارف" مهم جداً أثناء البرد القارس في الشتاء.

11- احرصي على ارتداء طفلك لملابس داخلية قطنية كاملة.