عادة تشارك الفنانة منة فضالي، متابعيها، مواقف من حياتها اليومية سواء وقت قضائها العطلة أو من داخل الصالات الرياضية.
وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الفنانة منة فضالي، مقطع فيديو لها وهي تمارس أحد التمرينات الصعبة، بلياقة فائقة.
وتلقت الفنانة منة فضالي، عددا من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم: "ما شاء الله تبارك الرحمن" "عاش يا قمر" "أحلى تمارين وأحلى منوش"، وتفاعلت الفنانة مع متابعيها سواء بالتعليقات أو وضع "إيموشن".
ويذكر أن منة فضالي تعكف على تصوير دورها في فيلم "ماكو" مع الفنان نيقولا معوض، ناهد السباعي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. منة فضالي تبهر متابعيها بتمرينات صعبة داخل "الجيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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