"هتتكلموا إزاي عن مصر".. نيرمين الفقي تتألق في حفل ملكة جمال الكون

تألقت الفنانة نيرمين الفقي، مساء أمس، خلال حفل ختام تتويج ملكة جمال مصر للكون 2019، بفستان أسود لامع، جاء متوسط الطول، بأكمام مروحية قصيرة.

كما اعتمد على القماش الشيفون الشفاف، المزود ببطانة بنفس اللون، ومرصع بالخرز اللامع، وجاءت منطقة الأكتاف باللون السيلفر اللامع والمُرصع.

واعتمدت الفنانة على حذاء أسود بكعب عالِ، مع جوارب شفافة لامعة.

وتركت "نيرمين" شعرها منسدلًا، مع الأطراف الويفي بتوقيع "جوني" مع المجوهرات الألماسية البسيطة، والمكياج الهادئ.

Advertisements

كلمة نيرمين الفقي في حفل الختام

ووجهت الفنانة كلمة للمتسابقات بالحفل الختامي لتشجيعهن، قائلة: "حتى اللي خسرت اللقب كسبانة، إن كان عندها القدرة والجرأة للمواجهات والمشاركة، والوصول للنقطة دي".

وتابعت: "كل المتسابقات حلوين شكلًا وفي المظهر، والثقافة وحتى ضحكتهم حلوة وتدخل القلب".

وحرصت "الفقي" خلال الحفل على توجيه الأسئلة التي تخص البلاد للمتسابقات، قائلة: "لو فُزتم ازاي هتمثلوا البلد، وازاي تقدروا تتكلموا عن مصر قدام العالم".

اختتام حفل ملكة جمال مصر للكون

واختتمت أمس، حفل تتويج ملكة جمال مصر للكون "MISS EGYPT UNIVERSE 2019"، وذلك في فندق الماسة، وحصدت المتسابقة ديانا حامد، اللقب لهذا العام، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام، أبرزهن الفنانة نيرمين الفقي، نسرين طافش، والإعلامية نهى عبد العزيز، فضلا عن خبراء الموضة والتجميل.

وكان المصمم هاني البحيري، واحد من أعضاء لجنة التحكيم، كما أن المتسابقات تألقن خلال الحفل بعرضي أزياء من توقيعه.