صور.. ليونيل ميسي وزوجته.. قصة حب بدأت منذ الطفولة

صداقة فحب من النظرة الأولى فارتباط فزواج، كان هذا التدرج الطبيعي لعلاقة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو، الذي وصفها في كثير من اللقاءات التلفزيونية بحب حياته.

ويلقى "هُن" الضوء على قصة حب نجم الكرة ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا روكوزو.

حب من أول نظرة

التقى الزوجان للمرة الأولى في سن التاسعة، وأحبا بعضهما البعض، من النظرة الأولى، فكانت أنتونيلا كثيرة التواجد في الحي الذي نشأ فيه ميسي، ونشأت بينهما صداقة كبيرة.

وانتقل ميسي إلى مدينة برشلونة الإسبانية وهو في الثالثة عشرة من العمر للانضمام إلى النادي الكاتالوني، إلا أنه أبقى على علاقته بأنتونيلا، وتواصل معها بشكل دائم هاتفيا ومن خلال الرسائل، وبدأت هى بأخذ دروس في الإعلام وعلوم الأسنان، إلا أنها لم تستكمل دراستهما، وقررت الانتقال لبرشلونة لملاقاة ميسي.

وافتتحت في المدينة متجرا للأحذية الفاخرة هذه السنة، بالتشارك مع صوفيا بالبي، زوجة الأوروغوياني لويس سواريز زميل ميسي.

وبدأت وسائل الإعلام العالمية بالتطرق على نطاق واسع إلى علاقتها بميسي قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، حيث التقطتهم عدسات الكاميرات في كرنفال في سيدجيس بعد ديربي برشلونة وإسبانيول، ورزقا بطلفين أحدهما خلال عام 2012، وأطلقا عليه اسم تياغو، والآخر ماتيو الذي أبصر النور في خريف عام 2015 .

حفل زفاف ميسي وأنتونيلا

في 30 يونيو 2017، تزوّج ليونيل بصديقته أنتونيلا، وقد أقيم الزواج في فندق فاخر في مسقط رأسه روساريو، وسط حضور 260 ضيفا، وفي 15 أكتوبر 2017، أعلنت زوجة ميسي أنهم يتوقعون قدوم طفلهما الثالث عبر منشور على موقع "إنستجرام"، وفي 10 مارس 2018، غاب ميسي عن مباراة برشلونة في الدوري أمام ملقا بسبب قدوم مولوده الجديد تشيرو.

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وارتدت أنتونيلا فستانًا من تصميم روزا كلارا، والتي سبق وارتدت بعضا من تصاميم الإسبانية في عدد من السهرات الاجتماعية التي شاركت فيها إلى جانب "ميسيو"، أو خلال الاحتفالات لمنحه جوائز كرة القدم، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ميسي يعيد نشر صورة من الطفولة مع زوجته

نشر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة نادرة تجمعه بزوجته أنتونيلا روكوزو، حينما كانا في مرحلة الطفولة.

وأرفق ميسي تعليقًا على الصورة قائلًا: "السنوات تجري".

ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 8 ملايين تسجيل إعجاب، بالإضافة لآلاف التعليقات، والتي تفاعلت معها زوجته مكتفية بـ"إيموجي".