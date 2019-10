في عيد ميلادها.. رجال في حياة كيم كاردشيان آخرهم زوجها كانييه ويست

تحتفل النجمة "كيم كاردشيان"، اليوم 21 أكتوبر، بعيد ميلادها، وعُرفت "كيم" بسبب المسلسل الواقعي "Keeping up with the Kardashian"، حيث شاركت مع أخواتها وأفراد عائلتها فيه، وجعل هذا الجمهور يترقّبون أخبارهن طيلة الوقت.

وبسبب جمالها وجاذبية جسمها الذي يحمل شكل الساعة الرملية، لفتت كيم الكثير من الرجال، الذي كان منهم زوجها الأول المنتج الموسيقي دامون توماس، والذي تزوجته في عام 2000، ثم طلقا في 2004.

وفي عام 2011، تزوجت كيم من لاعب كرة السلة كريس هامفريز، بحفل زفاف أسطوري تحدث عنه الجميع، حيث زادت تكاليفه عن عشرة ملايين دولار، وحضره 440 ضيفاً من الأقارب والأصدقاء، ولكن هذا الزواج لم يدم لمدة أكثر من 72 يومًا.

وتقدمت كارداشيان بطلب الطلاق بسبب خلافات لا يمكن التصالح فيها كما ذكرت، ونشرت بعد ذلك عبر شبكة الإنترنت صوراً للبيان الذي يؤكّد انفصالها عن هامفريز.

وظهرت كيم سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست، والذي أنجبت منه طفلة في 15 يونيو 2013 أطلقت عليها اسم "نورث"، وفي 24 مايو 2014 تزوجت منه، في حفل زفاف أسطوري أيضًا في إيطاليا.

كما أنجبت كيم من ويست طفلًا آخر في عام 2015، وأطلقت عليه اسم "سينت"، وأيضًا ابنة أخرى أسمتها "شيكاجو" اُنجِبت من أم بديلة، وابن آخر أيضًا من أم بديلة ويُدعى "سالم"، أُنجب في 2019.

بدأت نجمة تليفزيون الواقع كيم بمواعدة مغنّي الراب المشهور ويست في العام 2012، ولكنّهما كانا يعرفان بعضهما قبل تسع سنوات، حيث تعرفا في عام 2014، عندما كانت متزوجة من دامون توماس.

Advertisements

وقال ويست إنّه حين رأى صورتها مع صديقتها المقرّبة باريس هيلتون، خلال زيارة لها إلى أستراليا، في العام 2006 بدأ قلبه بالخفقان، لكنه لم يُقدم على أي خطوة.

وبعد انفصال كيم عن زوجها كريس هامفريز، اعترف ويست لها بحبه، وهذا في عام 2011، حيث تحولت الصداقة التي كانت بينهم إلى علاقة حب.

وفي السادس من مارس 2012، عُرف أنّهما يقضيان وقتاً مع بعضهما حين وجدت كيم في برنامج ويست في أسبوع الموضة في باريس.

وفي أبريل 2012، ظهرا ممسكين يدي بعضهما في مدينة نيويورك.

وفي مايو 2012، أظهرا في مباراة "للايكرز" وبرز أنّهما يحبّان بعضهما البعض.

كما ظهرا رسمياً مع بعضهما على السجّادة الحمراء في بعض المهرجانات، وكان ويست قد أثّر على كيم في ما يتعلّق بخيارات الموضة لديها، حيث إنّها غيرت مجوهراتها وأحذيتها وأصبحت تتوافق بلباسها معه.

وأقدم ويست على طلب يد كيم في عيدها الثالث والثلاثين، في ملعب البيسبول في سان فرانسيسكو، وزواجهما كان في 24 مايو 2014، في إيطاليا.

ويعيشان الثنائي الآن في زواج سعيد مع أطفالهما الأربعة، في نيويورك.