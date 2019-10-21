دينا فؤاد بأحدث ظهور لها مع ابنتها زينة: هدية ربنا ليا

شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها صورة حديثة لها مع ابنتها زينة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

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وعلقت "فؤاد" على الصورة قائلة: هدية ربنا ليا، وتلقت عدد كبير من التعليقات من جمهورها وكتب أحد المعجبين: "تستاهلي كل خير وأعتقد مفيش حد يختلف على حب كل الناس ليكي وإحترامهم قبل حبهم".

تزوجت دينا فؤاد من شريف عبدالعزيز عام 2010، وانفصلت عنه بعد ذلك بعد إنجاب ابنتها.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل " قيد عائلى" حيث جسدت شخصية "جميلة"، من إخراج المخرج تامر حمزة.