شاركت الفنانة دينا فؤاد جمهورها صورة حديثة لها مع ابنتها زينة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
وعلقت "فؤاد" على الصورة قائلة: هدية ربنا ليا، وتلقت عدد كبير من التعليقات من جمهورها وكتب أحد المعجبين: "تستاهلي كل خير وأعتقد مفيش حد يختلف على حب كل الناس ليكي وإحترامهم قبل حبهم".
تزوجت دينا فؤاد من شريف عبدالعزيز عام 2010، وانفصلت عنه بعد ذلك بعد إنجاب ابنتها.
يذكر أن آخر أعمالها مسلسل " قيد عائلى" حيث جسدت شخصية "جميلة"، من إخراج المخرج تامر حمزة.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد بأحدث ظهور لها مع ابنتها زينة: هدية ربنا ليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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