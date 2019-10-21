"البنت لمامتها".. والدة ياسمين صبري تحصل على لقب أفضل سباحة

احتفلت والدة الفنانة ياسمين صبري، نسرين، بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية، واثنتين فضيتين، كما أنها حصلت على لقب أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية التي أقيمت في القاهرة. ونشرت "نسرين" صور احتفالها بالفوز، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". Advertisements وربط المتابعون بين الاهتمام الرياضي المشترك بين الفنانة ياسمين صبري ووالدتها في السباحة، فمن ضمن التعليقات التي تلقتها: "مبروووك لحضرتك يا كابتن نسرين.. عرفت روح التحدي وحب الرياضة اللي عند ياسمين مصدرهم إيه" "ألف مليون مبروك مع أطيب الأمنيات بالمزيد من النجاح و الخير و السعادة" "ما شاء الله عرفنا ياسمين طالعة كدا لمين لمامتها البطلة الجميلة".

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