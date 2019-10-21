هاني البحيري يوضح موضة هذا الشتاء: كرانيش وفواتح

قال مصمم الأزياء هاني البحيري إن موضة شتاء هذا العام، لا تقتصر على الألوان الغامقة فقط، كالمعتاد، مؤكدًا أن مجموعته الجديدة لشتاء 2019-2020 تتميز بين الألوان الغامقة والفاتحة، قائلًا: "الألوان متعددة بين الأبيض، الموف، الأسود، وكل درجات الباستيل الفاتحة".
وعن الموديلات، والتصميمات، أوضح المصمم خلال حديثه لـ"هُن" على هامش حفل ختام تتويج ملكة جمال مصر للكون 2019، إنه اعتمد هذا الموسم على الموديلات المزودة بالـ "كرانيش".
وكان مصمم الأزياء المصري، شارك مؤخرًا برض مجموعة الشتاء، بأسبوع الموضة في باريس، بمشاركة العديد من دار الأزياء العالمية، أمثال "ديور" و"شانيل".
اختتام حفل ملكة جمال مصر للكون
واختتمت أمس، حفل تتويج ملكة جمال مصر للكون "MISS EGYPT UNIVERSE 2019"، وذلك في فندق الماسة، وحصدت المتسابقة ديانا حامد، اللقب لهذا العام، وذلك وسط حضور كبير لنجوم الفن والإعلام، أبرزهن الفنانة نيرمين الفقي، نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، فضلا عن خبراء الموضة والتجميل.
وكان المصمم هاني البحيري، واحدا من أعضاء لجنة التحكيم، كما إن المتسابقات تألقن خلال الحفل بعرضي أزياء من توقيعه.
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