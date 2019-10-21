ظلّ الأخضر غير المتوقّع الذي سترينه في كلّ مكان هذا الخريف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اجتاحت العديد من ظلال اللون الأخضر ساحة الموضة في المواسم الأخيرة، من الفستقي والنعناعي إلى السيج والألوة، ويعتبر ظلّ الأخضر الفستقي من أكثر الظلال شعبية في موسم الخريف.

ولموسم خريف 2019، رصدنا على مدارج وإطلالات ستايل الشارع، سيطرة الظلال الخفيفة من اللون الأخضر على مشهد الموضة، ففي فبراير الماضي، قدّم أشهر المصمّمين، أمثال مارك جاكوبس وسالي لابوينت إطلالات كاملة بظلّ أخضر الفستق على مدارجهم، وقد انتشر هذا اللّون فور ظهوره في الشّارع، فأصبح جزءًا من خزانة العديد من المشاهير، مثل ريهانا، جيجي حديد، وزيندايا.

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وفي سبتمبر الماضي، كان هذا اللّون هو القاسم المشترك في بعض أفضل إطلالات المؤثّرات خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأفضل شيء في هذا الاتّجاه هو كونه سهل التنسيق وبسيطًا للغاية، فيمكنكِ ارتداء سترة وبنطلون بنفس اللّون، أو تنسيق سترة بهذا الظلّ مع بنطلون الجينز المفضّل لديكِ.

للمزيد من الأفكار والكثير من الإلهام، جمعنا لكِ إطلالات أفضل المؤثّرات والفاشينستات بهذا الظلّ الجذّاب ملائمة لموسم خريف 2019.