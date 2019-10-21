أخطاء تجعلك تبدينَ أكبر سنًا.. و7 حيل ذكية لإنعاش إطلالاتكِ اليومية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُقال إنّ العمر ليس سوى رقم، لكن للواقع رأي آخر، فأكثر عبارة تمقُتها النساء هي عبارة "تبدين أكبر سنًا" أو أي عبارة أخرى تدل على كبر السن والظهور بمظهر غير شبابي.

لكن قد يحدث أن تكوني شابةً في العشرينات أو الثلاثينات لكن أسلوب أزيائك يجعلك أكبر سنًا، لهذا تعرّفي على بعض الأخطاء التي ربما ترتكبينها، والحيل الذكية التي ستجعلك تبدين أكثر شبابًا.

وحسب خبير الأزياء داني ميتشيل، هذه 3 أخطاء تؤثر بشكل كبير على الإطلالة اليومية والمظهر بشكل عام:

الأحذية والحقائب البالية

عندما تبدو إكسسواراتك باهتةً وباليةً فهذا يجعل مظهرك فاشلًا، لذلك احرصي دائمًا على تجديد إكسسواراتك سواءً بنقلها إلى ورشة إصلاح أو بتلميعها وإصلاحها يدويًا في المنزل باستخدام المواد المناسبة.

ارتداء قطع فينتاج بصور ظليّة غير عصرية

القطع الفينتاج هي من القطع الجميلة التي يمكن دمجها في خزانتك اليومية، لكن من الجيد دائمًا تحديثها بإجراء بعض التغييرات بقصّها أو تطريزها لدمجها في خزانتك اليومية، حتى تبدو مواكبةً لأبرز الصيحات الرائجة.

اعتماد نفس الأسلوب لفترة طويلة

بما أنك تتغيرين فلماذا يبقى أسلوبك ثابتًا على مرّ السنين؟ طوّري أسلوبك المفضّل بإضافة بعض الاتجاهات الرائجة، وأيضًا لا تخافي من تجربة أساليب جديدة ملائمة لك، لكونها ستُضفي حيويةً على مظهرك بشكل عام.

كما يقترح عليك خبير الأزياء داني ميتشيل بعض الحيل الذكية لإنعاش إطلالاتك اليومية:

اختاري تنسيقات ألوان غير متوقّعة

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اختاري فساتين ماكسي بتفاصيل عصرية مميّزة

أبدعي في تطبيق صيحة الطبقات: مثل دمج الأوفرال مع سترة الياقة المدوّرة

نسّقي القطع الكلاسيكية مع قطع إكسسوارات مميّزة

ارتدي بدلات العمل خارج الدوام بتنسيقها مع قمصان الكروب توب

تألّقي بالبوت العالي فوق الركبة بدل الليغينغز

تألّقي بظلال ألوان جريئة