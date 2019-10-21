في سوق بالكويت .. فعل فاضح وغير أخلاقي مع سيدتين وثّقته الكاميرات!!

ألقى الأمن الكويتي القبض على وافد عربي بعدما وثقت كاميرات المراقبة قيامه بأفعال مخلة تجاه السيدات في أحد الأسواق، ليتقرر ابعاده ومنع دخوله البلاد.

واكتشف مدير السوق قيام الوافد بتعمد إسقاط بعض الأغراض كي يقوم بالتلصلص على النساء بسوق تجاري بـ”المنقف” من تحت العباءات ورؤية عوراتهن وأماكن عفتهن.

وبحسب مصدر أمني لصحيفة “الراى”، فإن مدير السوق أبلغ الداخلية بأن كاميرات المراقبة رصدت وافدا وهو يفعل هذا الأمر المخل بالآداب حيث اعتقد المشرف على الكاميرا أن الأمر الصادر عن الوافد غير مقصود.

وأضاف انه فوجئ في اليوم التالي نفس الموظف بالوافد يرتكب نفس الفعل في وقت متصادف مشاهدته لسيدة.

وأضاف: تم الطلب من الوافد التوقف ولكنه حاول الفرار إلا ان الامن أمسك به، وتمت مواجهة الوافد بالمقاطع الملتقطة له ولكنه تمسك بالإنكار، ولكن هل تقدمت إحدى المتسوقات بشكوى ضد الوافد؟ قال المصدر: رفضت المتسوقة الثانية وهي وافدة التردد على المخفر ليتم الاكتفاء بإفادة مدير السوق والمقاطع المصورة.