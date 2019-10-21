نورهان المرشدي متسابقة "ذا فويس" ردا على الساخرين من والدتها: كفاية تنمر

شاركت متسابقة مصرية، تُدعى نورهان المرشدي في برنامج المواهب الغنائية The Voice في موسمه الخامس، حيث قدمت أغنية "يا عيني عليكي يا طيبة" للفنانة آمال ماهر.

وأبهر أداء نورهان لجنة تحكيم البرنامج خلال مرحلة "الصوت وبس"، وبالتحديد الفنانة سميرة سعيد والفنان راغب علامة والفنانة أحلام، حيث تأثرت أحلام كثيرًا بأدائها وبالأغنية التي قدمتها.

ولكن أكثر ما لفت الانتباه في الحلقة كان رد فعل والدة المتسابقة، حيث نامت على الأرض صارخةً، عندما التفت لنورهان الفنان راغب علامة والفنانة أحلام، في مشهد أثار استغراب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب ذلك التصرف المبالغ فيه.

وسخر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من تصرف والدة نورهان، الذي وصفوه بـ"الأوفر" والمبالغ فيه.

ولكن الفنانة الصاعدة نورهان رفضت تهكمات رواد السوشيال ميديا على رد فعل والدتها على قبولها في برنامج "ذا فيوس"، حيث طالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن مشاركة الصورة، مراعاة لمشاعر أمها المصابة بأمراض الضغط والسكري.

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وظهرت نورهان في فيديو "لايف" من حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المخصص لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تبكي، بعد أن تصدرت صورة والدتها وهي راقدة على الأرض محركات البحث، وبعد أن زادت التعليقات الساخرة على موقعي "يوتيوب" و"فيس بوك".

وقالت نورهان في الفيديو: "تشجيع الناس ليا على دماغي، بس برضه أمي على دماغي وهتفضل طول عمرها تاج على راسي، عمري ما هسمح لحد أنه يتريق عليها".

تابعت نورهان حديثها باكية وقالت: "كفاية تريقة على الناس أنتوا ماتعرفوش هما فيهم إيه، كفاية تنمر، هترتقوا إمتى".

كما نشرت نورهان منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ردت فيه أيضًا على الساخرين من والدتها، وقالت: "أمي ست مريضة، كافحت وتعبت عشان توديني برنامج زي ده وتخليني مبقاش أقل من أي حد بيروح، وجزمتها فوق دماغي مهما عملت، وأنا مش شايفة إنها غلطت، دي من فرحتها ومن تعبها، حتى لو دي الحلقة الوحيدة اللي ليا فا تعبها وكل اللي عملته عشاني هيفضل تاج فوق راسي، ربنا يخليهالي ويديها الصحة وطولة العمر".