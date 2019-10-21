نصائح مهمة للفتيات لتفادي الإصابة بالعجز المبكر

كشفت ميرا شريف، خبيرة التجميل، الأسباب خلف إصابة بعض الفتيات بتجاعيد الوجه المبكرة.

وقالت "شريف"، خلال حوراها مع الإعلاميات جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن قلة شرب المياه والتعرض المباشر للشمس وعدم تناول الآكلات الصحية، والتي منها الخضراوات تتسبب في إصابة الوجه بالتجاعيد المبكرة.

وقدمت "شريف"، مجموعة من النصائح للفتيات للحفاظ على نضارة البشرة وجمالها، ولتفادي بعض الأخطاء التي تفقد البشرة الكولاجين وتسبب العجز المبكر، والذي منه تناول المواد التي تحتوي على فيتامينات "أ" و"ج" و"سي" لأنها تحفز على نسبة الكولاجين في البشرة، وشرب المياه بشكل جيد، ووضع واقي للشمس قبل التعرض لها.