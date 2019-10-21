استشاري صحة نفسية: سجال المقارنة بين الأزواج يسبب الإحباط

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الصحة النفسية، إن مقارنة بعض الأزواج لبعضهما البعض بآخرين، يتسبب في إحباط الشخص، الذي يوضع في وضع المقارنة.

وأضاف "يسري"، خلال حوراه مع الإعلاميات جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، أنه من الأفضل أن يقارن الشخص نفسه بنفسه وليس بالآخرين.

ولفت "يسري"، إلى أن تلك المقارنات تعتبر لعنة على الأسرة، "لما أقارن حد أنا مسؤول عنه زي الأولاد أو بين الزوج والزوجة بقارن في الاتجاه اللي يخليني أبقى أحسن"، حيث تتسبب تلك المقارنات في إصابة الشخص، الذي تقع عليه المقارنة بأمراض نفسية وجسدية.