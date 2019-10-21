خبراء يكشفون عن عدد البيض المسموح بتناوله يوميا: 12 واحدة

أوضح أطباء روس عن العدد المسموح به من البيض لتناوله يوميًا أو على مدار الأسبوع.

وبحسب ما ذكرته وكالة "إزفيستيا" الروسية، أن إخصائية التغذية أليكسي كوفالكوف، ذكرت أنه في فترة الستينيات أجريت دراسة، أفادت بأنه العدد المسموح به لتناول البيض يصل إلى 12 بيضة في اليوم.

وكشفت الخبيرة الطريقة الأكثر فائدة في تحضير البيض، وهو البيض الطري والبيض المقلي مع الثوم والطماطم والبصل، وأشارت إلى أن وجبة الإفطار الأمثل هي تناول ثلاث أو أربع بيضات.

ومن جهة أخرى قال خبير التغذية في وزارة الصحة الروسية، فيكتور توتيليان، إنه لا ينصح بالإكثار من تناول البيض خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من البدانة، وأشار إلى أن الصفار يحتوي على الكثير من الكوليسترول والدهون، لذلك يمكنك تناول البيض عدة مرات في الأسبوع فقط.