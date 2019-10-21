يوسف الشريف يدعم زوجته مؤلفة مسلسل "بلا دليل": أنا أول المتابعين

حرص الفنان يوسف الشريف، على توجيه كلمات من الدعم لزوجته إنجي علاء، فهي مؤلفة مسلسل "بلا دليل" الذي من المقرر أن يبدأ عرضه اليوم، على شاشة قناة "CBC".

وعلق "الشريف" لزوجته عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ألف مبروك ياحبيبتي إنتِ تعبتي وإن شاء الله ربنا هيوفقك.. أنا أول المتابعين".

Advertisements

وكانت إنجي علاء نوهت عن بدء عرض مسلسل "بلا دليل"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "انتظروا مسلسل بلا دليل تأليفي وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي يوم ٢١ أكتوبر".

ومسلسل "بلا دليل" من بطولة الفنانة درة، ويشاركها الفنان خالد سليم وعمر الشناوي وحازم سمير وإنعام الجريتلي.