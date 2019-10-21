الامارات | حمو بيكا يهدد هاني شاكر: نقابة الموسيقيين طلبت رشوة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهدد هاني شاكر: نقابة الموسيقيين طلبت رشوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد رفض نقابة الموسيقيين منح المطرب الشعبي حمو بيكا تصريح لاحياء حفل بمدينة دمياط المصرية توجه المطرب منذ ساعات الى مبنى نقابة الموسيقيين وقام بالتهديد في فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقام بيكا بشتم النقابة، وتهديد رئيسها الفنان هاني شاكر، وقال في الفيديو "ان النقابة طلبت منه رشاوى تصل إلى 300 ألف جنيه لتمكنه من الحصول على عضوية النقابة ومنحه كذلك تصاريح بالغناء .. وهدد بيكا النقابة والنقيب بشكل علني.

وردت النقابة على إساءة وتهديد بيكا الذي اعتبرته سب وقذف مباشر في حقها وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه "أن المدعو حمو بيكا نشر فيديو مسيئًا جاء فيه أنه لا يعترف بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبًا على أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات".

وأشارت النقابة أن حمو بيكا تصرف بهذا الشكل بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وأفادت نقابة المهن الموسيقية بأن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء،

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وأضاف البيان أن النقابة أصدرت من قبل قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة بالارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبًا على أعضاء مجلس النقابة.

ونشرت النقابة قرار رفض عضوية حمو بيكا وعدم صلاحيته للغناء .. وذكر مصدر مسؤول داخل النقابة ان هناك تصعيد كبير سيحدث ضد المدعو بيكا لتطاوله وتهديده للنقابة واعضائها ومحاولته الاعتداء على أموال ومنشئات عامة تتمثل في مبنى النقابة، كذلك اتهامه الكاذب بطلب أعضاء النقابة منه رشوة لمنحه تصريح او عضوية النقابة وكل هذه التهم لن تتهاون النقابة في تقيدمها للقضاء حتى لا يتطاول أي شخص على هيبة النقابة ونزاهتها.