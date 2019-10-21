علامة ساندرو للأزياء تطلق تشكيلة مصغّرةً من أزياء السهرة

كشفت علامة ’ساندرو‘ عن إطلاق تشكيلتها المصغّرة من أزياء السهرة لتمنح السيدة العصرية ابتكارات مشرقة. ويتألق ضمن التشكيلة فستان اللوريكس الذي يزيّن إطلالة الحسناء ألتين في مشهد تزهو فيه الشمس الدافئة فوق المياه الفيروزية لشاطئ دوفيلي.

وتتنوع تصاميم التشكيلة بين الأزياء النهارية وفساتين السهرة لتلبي تطلعات كافة عاشقات الأناقة. وتضمّ التشكيلة 10 قطع متنوعة تشتمل على الفساتين وأزياء الجمبسوت والقمصان والكنزات، حيث تحفل القطع بتدرجات الأسود والذهبي والفضي ضمن تصاميم ملفتة غنية بالأشكال الهندسية والأبعاد غير المنتظمة.



بينما تتزين الأزياء بتفاصيل مشرقة مثل الكشاكش أو الثنيات المتميزة، لتحمل في ثناياها جاذبيةً أنيقةً دون أن تتخلى عن لمستها الأنثوية العفوية. وتزهو الفساتين مع الأحذية الجلدية العتيقة التي تتميز بنعل مسطّح، بينما تتألق ملابس الجمبسوت السوداء بتفاصيل من الدانتيل الناعم. أمّا الصياغات الذهبية المرقّطة من أقمشة اللوريكس فتتباين بكل انسجام مع التدرجات العميقة للأسود الداكن. وبدورها تظهر الطبعات المزخرفة بنقوش الأزهار على الجاكار اللامع، والذي تتلاقى فيه أضواء النهار وتنعكس بكل غنى.

وهكذا تلبي تشكيلة السهرة من أزياء ’ساندرو‘ شغف السيدة العصرية ورغبتها في التألق بإطلالة أنيقة تفيض بالأنوثة.

تتوافر التشكيلة اعتباراً من يوم 28 أكتوبر 2019.

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