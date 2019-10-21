تصميمات نسائية في مجموعة نمر سعادة الخاصة بالرجل

ضمن فعاليات brands and designers في بيروت، أطلق المصمم نمر سعادة مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2019/2020، حيث تفرد هذا العام بإدخال تصميمات نسائية على المجموعة لأول مرة.



نمر سعادة استوحى مجموعته الجديدة من رحلاته في جميع أنحاء العالم، ومن الرؤية الخاصة التي يشاهد فيها الرجل العربي الذي يملك قوة وحضورًا وثقافة"، لافتًا إلى أنه "قام بتنفيذ مجموعته على هذا الأساس".

واستخدم سعادة الحرير الفخم، والمخمل اللطيف، والكشمير الناعم، والصوف الطري، لتكوين مجموعته النسائية كي تبقى السيدة في جو من الدفئ الجذاب والمريح، والذي يحمل فخامة كبيرة في طياته.

البورغوندي يلتقي بالأزرق الداكن، والأخضر الإنكليزي يلتقي بالأسود، بينما تبقى أحادية اللون، الصبغة الجديدة لأسلوب نمر سعادة في مجموعته الجديدة.

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وعن الموضة الرائجة لهذا الموسم كشف نمر سعادة أنّ "كل الألوان والقصات كانت حاضرة على منصة عرضه، وهذا متى رأيناه أيضًا موجودًا عبر المنصات العربية، إلا أنّ هناك ميلًا لتكون التصميمات أكثر اتساعًا، وفضفاضة ومريحة وغير ضيقة على الجسم.



وبالإضافة إلى التصميمات التي قدمها نمر سعادة في عرضه، كان هناك تركيز على الاكسسوارات الجلدية اللافتة للنساء والرجال على حدّ سواء: من محافظ البطاقات وحقائب الكمبيوترات المحمولة، والأجهزة اللوحية المطعمة بالحرير الرائع وحقائب الكتف والخصر.

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