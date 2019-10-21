شاهد.. 50 صورة لملكة جمال مصر للكون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:بسمة مشالي- تصوير: محمود عبد الناصر
من بين 20 متسابقة، نجحت ديانا حامد في اقتناص لقب ملكة جمال مصر للكون لعام 2019 وسط أجواء مفعمة بالسعادة والبهجة، مساء أمس الأحد بفندق الماسة، وذلك بحضور عديد من السفراء ورجال الأعمال والفنانين والسيدات المهتمين بالموضة والأزياء.
وتأهلت "ديانا" بذلك لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية، كما حصدت آية عبد الرازق لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.
يستعرض لكم الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالأعلى، 30 صورة تم التقاطها لديانا حامد التي توجت بلقب ملكة جمال مصر للكون لعام 2019.
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