أجمل قفاطين النجمات موضة 2019 بحسب شكل الجسم

تفضل النجمات من وقت لآخر اللجوء إلى القفاطين والجلابيات التي تعكس هويتهن الشرقية وتضمن لهن إطلالات فخمة تجمل القامة.

من إنستقرام النجمات جمعنا لكِ أجمل موديلات القفاطين لتستوحي منها ما يناسب شكل جسمك.

قفاطين مغطاة بالتطريز

تعتبر القفاطين المطرزة بشكل كامل من القطع الفخمة التي تعشقها معظم النساء، ولكن أنتبهي فهذا الستايل لا يناسب ممتلئات الجسم وفي حال أردتي أن ترتديه يُفضل أن تختاري قفطان مزدان بتطريز من نفس اللون مثل الموديل البيج الذي تألقت به الإعلامية لجين عمران في إحدى جلسات التصوير.

قفاطين بتطريز عمودي

يتميز هذا الستايل بالبساطة حيث يتركز التطريز على الجهة الأمامية بطول القفطان كما في التصاميم التي رصدناها في إنستقرام رؤى الصبان وحمل توقيع ماركة Al Mkamareya Kaftan، أيضًا القفطان الأزرق الفاتح الذي ظهرت به النجمة يسرا سعوف في إحدى حفلاتها من مجموعة Sophia Benyahia Kaftan وكلاهما سيوحي بأنكِ أكثر طولًا.

قفاطين بياقة V Neck

Advertisements

برزت هذا الموسم صيحة القفاطين المصممة بياقة V Neck واختارتها نجمات شهيرات مثل أسماء لمنور التي أحببنا قفاطنها الأصفر من توقيع Houda Larini، كما لفتنا القفطان الفاخر الذي ظهرت به مؤخرًا الإعلامية مهيرة عبد العزيز وقد حمل توقيع المصممة سلمى بنعمر Selma Benomar، الجئي إلى قطع بهذه القصة لتنحفي منطقة الصدر.

قفاطين مزودة بحزام

عادة ما يزين القفطان التقليدي بحزام يحدد الخصر ويجمله ولكن عليكِ تفادي هذه الصيحة اذا كنتِ تعانين من مشكلة بروز البطن ووجهي خيارك نحو الموديلات التي تنسدل في نعومة الغير مخصرة مثل قفطان النجمة أحلام.



قد يهمك ايضاً:

إطلالات للإعلامية ندى الشيباني بالقفاطين والعبايات الخليجية

تألقي بإطلالة من أجمل القفاطين والعباءات من توقيع ماركات عربية