أفكار أزياء لطويلات القامة على طريقة إيفانكا ترامب

القاهرة - لايف ستايل
إيفانكا ترامب Ivanka Trump تُعتبر واحدة من أكثر النساء أناقةً في العالم، لا سيما وأنّ اطلالاتها دائمًا ما تكون مدروسة بعناية، بحيث تتناسب مع مركزها الاجتماعي ومع قوامها الطويل، واليوم جمعنا بالصور بعض أجمل الاطلالات التي نسقتها إيفانكا مؤخرًا لمختلف المناسبات الرسمية اليومية، لتستوحي منها بعض الأفكار وتتألقي بأسلوب راقٍ مع لمسات من العصرية في مختلف مناسباتكِ القادمة، لا سيما وإن كنتِ من طويلات القامة.
تنسيق أنيق باللونين الأسود والأبيض اعتمدته إيفانكا ترامب
مؤخرًا شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trump وقد تألقت في اطلالة راقية باللونين، اعتمدت فيها تنسيق جاكيت البليزر الأنيق باللون الأبيض بقصة محددة الخصر، وقد نسقت معه بنطلونًا قماشيًّا أسود وصل طوله حدّ الكاحل، وهذا النوع من البناطيل مثالي لطويلات القامة، وقد نسقت مع اللوك شنطة يد كبيرة من الجلد، وحذاءً بكعب عالٍ أنيق.
اطلالة أنثوية في تنورة ميدي وقميص نسقتها إيفانكا ترامب
التنورة الميدي من صيحات الموضة الأكثر أناقة، وقد شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trump مؤخرًا، وقد اعتمدت لوك ناعمًا وأنثويًّا في التنورة الميدي التي اختارتها من برادا Prada باللون الأبيض، مزينة برسومات الورود، وقد نسقت معها قميصًا باللون الأبيض من الحرير، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.
البدلة الرسمية بأسلوب إيفانكا ترامب
البدلة الرسمية من صيحات الموضة الأكثر تميزًا، وكثيرات من النساء اعتمدن هذه الموضة التي توحي بالثقة بالنفس والعصرية، وقد شاهدنا إيفانكا ترامب Ivanka Trump وقد نسقت البدلة الرسمية باللون الأبيض، المؤلفة من بنطلون وجاكيت بليزر، وأكملت اللوك باكسسوارات باللون الأسود عبارة عن حذاء بكعب عالٍ، وشنطة يد كبيرة من الجلد.
إيفانكا ترامب Ivanka Trump في اطلالات راقية ومواكبة للموضة نسقتها لمختلف المناسبات، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار، لا سيما وإن كنتِ من طويلات القامة.
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