موديلات أحذية بوط آخر موضة ربيع 2020

ضمن أسبوع الموضة في باريس للأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020، كشفت دور الأزياء العالمية عن تصاميمها الجديدة من الأحذية ذات الرقاب العالية البوت .

ألقي نظرة سريعة على أحدث الموديلات قبل الإنطلاق في رحلة تسوقك لأزياء شتاء 2019.

أحذية بوت برقبة واسعة من أسبوع باريس



بالنظر إلى عروض هذا العام سنلاحظ الحضور الكبير لأحذية البوط المصممة برقبة واسعة غير محددة للساق لا سيما تلك المستوحاة من ستايل رعاة البقر مثل القطع التي زينت إطلالات عارضات برابال غورونغ Prabal Gurung، راغ آند بون Rag & Bone و Coach 1941.

أحذية بوت طويلة موضة 2020

لا تزال أحذية البوت الطويلة سواء التي تصل لأسفل الركبة أو تغطيها حاضرة على منصات العروض، من جهتنا أحببنا الموديلات المحددة للساق من توقيع ألتوزارا Altuzarra، كذلك القطع الواسعة قليلًا من مجموعات سيلين Celine وماركة جيفنشي Givenchy، وتلك الأخيرة تميزت تصاميمها بالشكل المربع من الأمام، تفادي هذه الصيحة اذا كنتِ قصيرة القامة.



أحذية بوت مطبعة موضة الموسم

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تجرؤ الكثيرات على إعتماد هذه الصيحة ولكنها كانت الأبرز هذا العام على منصات عروض ربيع 2020، فقدمت ماركة Pyer Moss x Brother Vellies تصاميم مدهشة من البوط المطبع بالألوان الزاهية، قطعة مثالية لإطلالات الفصول الإنتقالية كالربيع والخريف.

أحذية بوت برباط أمامي



صيحة مميزة ذات طابع رجالي ما يجعلها مناسبة لإطلالات المكتب، تألقت بها عارضات آنا سوي Anna Sui ولويس فيتون Louis Vuitton

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