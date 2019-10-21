فوائد الزنجبيل والحناء في تكثيف الشعر اصنعي الخلطة السحرية

تكثيف الشعر غاية تهدف إليها جميع النساء دون استثناء، وتكثر في هذا السياق فوائد الزنجبيل والحناء، إذ يغذي هذان المكونان الشعر ويمنحانه رونقاً خاصاً.

إذا كنت ترغبين بـ تكثيف الشعر ومَلءِ فراغاته يمكنكِ الآن صنع خلطة سحرية من الحناء والزنجبيل كواحدة من أهم الخلطات الطبيعية، التي ستساعدكِ على الحصول على شعر كثيف وجذاب لتكوني محطّ اهتمام كل من يراكِ.

خلطة الحناء والزنجبيل

- أحضري وعاءً مناسباً، ثم ضعيه على النار، وأضيفي إليه زيت الزنجبيل بمقدار ربع كيلو، واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي إليه خمسة أكواب من مسحوق الحناء.

- اتركي الخليط يغلي لمدة خمس دقائق مع التقليب.

- أحضري وعاء أو زجاجة نظيفة ومحكمة الغلق، ثم ضعي بداخلها الخليط لاستخدامه عدة مرات.

- طبقي الخليط على شعرك، واتركيه لمدة ساعة قبل الاستحمام، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

- احرصي على استخدام الوصفة من مرتين إلى ٣ مرات أسبوعياً ولمدة شهرين، وستلاحظين الفرق مع التكرار.

فوائد الحناء للشعر

- تعمل الحناء على علاج تساقط الشعر وضعف نموه.

- تمد الحناء الشعر بالعديد من العناصر المفيدة لإعادة إصلاحه.

- تعمل على تلطيف حرارة فروة الرأس.

- القضاء على الميكروبات والفطريات المسببة لتساقط الشعر.

- بديل طبيعي لصبغ الشعر بعيداً عن المواد الكيميائية الضارة.

- تساعد الحناء على التخلص من الزيوت والدهون الزائدة.

- القضاء على قشرة الشعر.

- تكثيف الشعر وزيادة طوله.

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فوائد الزنجبيل للشعر

يعمل على تحسين أداء الدورة الدمويّة في فروة الرأس، مما يُعزز من نمو الشعر.

يُكافح الجذور الحرة بفضل احتوائه على مُضادات الأكسدة، وهذا يحمي خلايا الشعر من الترقق والتساقط.

يمنح الشعر الليونة والنعومة.

يُعالج قشرة الرأس؛ لأنّه يحتوي على موادٍ مطهرة ضد الجراثيم فهو يجعل فروة الرأس صحيّةً ونظيفة ويحميها من الجفاف.

يُكثف الشعر ويساعد على زيادة طوله.

يمنع تقصُّف الشعر.

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