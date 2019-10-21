شاهد.. ملكة جمال مصر للكون لعام 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: بسمة مشالي - تصوير: هاني رجب

توّجت ديانا حامد بملكة جمال مصر للكون لعام 2019، من بين 20 متسابقة في الحفل الختامي للمسابقة التي أقيم مساء أمس الأحد، بفندق الماسة، وذلك بحضور عديد من السفراء ورجال الأعمال والفنانين والسيدات المهتمين بالموضة والأزياء.

ونجحت ديانا حامد في اقتناص اللقب من 20 متسابقة أخرى وصلن إلى الحفل الختامي، و5 وصلن للتصفيات النهائية، لتتأهل بذلك لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية التي تعقد في ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، لتمثل الفائزة بها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، كما حصدت آية عبدالرازق لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.

وتكونت لجنة التحكيم التي ترأستها هدى عبود صاحبة أول لقب لملكات الجمال في مصر ومنظمة المسابقة، من كلٍ من الفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، والإعلامية نهى عبدالعزيز، ومجموعة كبيرة من أطباء التجميل ورجال الأعمال.

والحفل بدأ بتعريف المتسابقات لأنفسهن من خلال فيديو تعريفي، ومن ثم تألقن على المسرح خلال عرض غنائي استعراضي للفنانة كارولينا، كما قدم الفنان محمد نور وصلة غنائية بمنتصف الحفل، ثم صعدت المتسابقات من جديد بإطلالات مفعمة بأجواء الصيف والبحر وفساتين السهرة، حملت توقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وقيّمت لجنة التحكيم المتسابقات عقب عروض الأزياء لاختيار صاحبة اللقب في النهاية.