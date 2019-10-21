خلطات منزلية لتقشير الجسم... تجعل البشرة كالحرير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - تقشير البشرة، يجب ان يحتلّ صلب روتين السيدة للعناية بالبشرة. الاهم الا يقتصر التقشير على الوجه والعنق، بل ان يطاول من وقت الى آخرالجسم بأكمله، وذلك مرة واحدة كل اسبوعين على الاقل. صحيح ان في السوق الكثير من المستحضرات لتقشير الجسم، إنما المؤكد ان تحضير خلطات منزلية لتقشير الجسم باستخدام مكونات طبيعية مئة في المئة، يعطي نتائج مضمونة. ولا يتسبب بأي أعراض او حساسية.

تذكري أن اختيار المقشر المناسب، يجعل بشرتك مشعة وناعمة كالحرير.



مقشّرالقهوة والسكر:

مقشّرالقهوة والسكر



ربع كوب من البنّ المطحون

ربع كوب سكر أبيض او اسمر

ملعقتان من زيت الزيتون

3 كبسولات من فيتامين E المفيد للبشرة.

اخلطي المكونات معا، ثم ابدئي بتقشير جسمك بها عبر تطبيق حركات دائرية لطيفة. يمكنك الضغط قليلا على أسفل رجليك حيث الخلايا الميتة تكون متراكمة.

استمري بالتقشير مدة 10 دقائق الى 15 دقيقة، ثم اغسلي جسمك ولاحظي الفرق!



مقشر الملح الخشن:

مقشر الملح الخشن



ما من بيت يخلو من الملح الخشن، لذلك ان تحضير هذا المقشّر يعتبر سهلا جدا. إذ يلزمك فقط 3 مكونات، هي: كوب من الملح الخشن، ربع كوب من زيت الزيتون، وبضع قطرات من زيت أساسي من اختيارك. إذا كنت صاحبة بشرة حساسة وعرضة للبقع الحمراء او الطفرات، ننصحك باختيار زيت الخزامى لانه لطيف على البشرة.

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في وعاء نظيف، امزجي المكونات معا. ثم قشري بشرتك بها مدة لا تقل عن 15 دقيقة. بعد الاستحمام بماء فاتر، استمتعي بملمس ناعم جدا، إذ ان الملح يعتبر من المقشرات الافضل لانه ينشّط الدورة الدموية ايضا ويزيل الخلايا الميتة بشكل رائع.



مقشر جوز الهند:

مقشر جوز الهند



صحيح ان جوز الهند يعتبر من الكنوز المذهلة في عالمي العناية بالشعر والبشرة. يعمل أيضا على ترطيب البشرة بالعمق، لذلك ان استخدامه في التقشير يساعد في ترطيب البشرة وتقشيرها في الوقت نفسه، ما يتركها ناعمة وحريرية.

لتحضير هذا المقشر، يلزمك كوب من زيت جوز الهند مع ¾ كوب من السكر الأسمر. امزجي المكونين جيدا وافركي بشرتك بهما، لتلمسي نتائج مذهلة بعد الاستحمام.

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