نصائح جنيفير انيستون للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - بعد تسريحة شعرها التي نسختها مليون فتاة، وبعد أن جعلت من رجيم الـDiet zone حالة خاصة، وبعد أن أدخلت اليوغا إلى أمريكا الوسطى، أصبحت النجمة جنيفير أينستون الـ role model للكثيرمن الفتيات اللواتي يتابعن كل الخطوات التي تتعلّق بإطلالاتها الجمالية ... وعندما تُسأل أنيستون لماذا أنتِ ملهمة لكثيرات، تجيب: ربّما لأنّي أحاول أن أكون نفسي، حيث لا يوجد شيء يمكنني أن أخفيه حقاً.



عادت جنيفير (50 عاماً) إلى دائرة الضوء بفضل دورها فين The Morning Show حيث وصلت إلى Apple TV + هذا الخريف. ولماذا العودة إلى التلفزيون العرضي بعد توقف دام 15 عامًا؟ تجيب "أنا أحب برامج الحوارية الصباحية".

جنيفير انيستون



بعد 25 عاماً من الصحو باكراً والسهر لوقت متأخر، ليس من المستغرب أن يكون لدى انيستون بعض الحيل للعناية ببشرتها. ماذا لدى هذه النجمة ما تقدّمه من نصائح جمالية بحسب ما ينصحها الخبير التجميلي؟



_ من الأشياء الجيدة التي علمني إيّاها الأخصائي في علاج الوجه: وعاء من الماء المثلّج ورش وجهي 25 مرة. إنّها خدعة مدرسية قديمة، وهي كفيلة بإشراق البشرة.



_ علينا الإنتباه من الكريمات الباهظة الثمن والمعلّبة بشكل لافت.



_ إعتماد البساطة في روتين العناية بالبشرة.



_ أستخدم ماركة Aveeno للعناية بالبشرة منذ سبع سنوات.

_ أقرأ دائماً عند استخدام أي كريم حول كيفية تفاعل مكوّنات الكريم مع الجلد.



_ علينا الإنتباه من المواد الكيميائية في المنتجات التي ليست جيدة للبشرة.



_ لا أحب اللايزر ولا يناسب بشرتي، وأفضل السونا وأستخدمها بعد الرياضة.



_ ما زلت أجلس في الشمس ... نحن بحاجة إلى فيتامين (د).



_أحضّر طعاماً صحيّاً حتى لا أتناول الوجبات السريعة.



_ أمارس اليوغا يومياً.

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