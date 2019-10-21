كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - هناك الكثير من التسريحات الناعمة الملائمة للشعر الطويل، والتي تواكب آخر صيحات تسريحات الشعر. فإذا كنت تتحضّرين لإحدى السهرات المميزة، وترغبين في إطلالة أنثوية عصرية ومتجددة، فإننا جمعنا لك في هذا المقال تسريحات ناعمة للشعر الطويل للسهرات، لتختاري من بينها ما يعجبك.

تسريحة الشعر المموج الكلاسيكة

تسريحة الشعر المموج الكلاسيكة



إذا كنت من محبات تسريحات الشعر الناعمة، التي تجمع الرقي والبساطة في الوقت نفسه، فإن تسريحة الشعر المموج الكلاسيكية هي الخيار المثالي لك في حال كنت على موعد مع إحدى السهرات المهمة، فهي ستمنحك إطلالة هوليوودية فخمة.



تسريحة الضفائر الفرنسية المرفوعة

تسريحة الضفائر الفرنسية المرفوعة



أما إذا كنت تميلين الى اعتماد تسريحات الشعر المرفوعة في السهرات، بإمكانك اختيار تسريحة الضفائر الفرنسية المرفوعة، فهي تسريحة أنيقة جداً وشبابية وتمنحك إطلالة مريحة غير معقدة. ولإضفاء التميز على تسريحتك، زينيها بمشبك شعر ذهبي فخم ومميز.



تسريحة الشعر المموج المصقولة

تسريحة الشعر المموج المصقولة



لإطلالة شبيهة بإطلالات النجمات، جربي تسريحة الشعر المموج المصقولة بعناية والمنسدلة على الظهر، واعتمدي الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين، والمزينة بمشبك شعر مرصع من جانب واحد. هذه التسريحة أنيقة جداً وملائمة للسهرات، وتسلط الضوء على ملامح وجهك.

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تسريحة الشعر المجعد المرفوعة

تسريحة الشعر المجعد المرفوعة



إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً ومجعداً، وترغبين في تسريحة أنثوية وأنيقة في السهرات، ننصحك باعتماد تسريحة الشعر المجعد المرفوعة بطريقة عفوية وشبابية. وترتكز هذه التسريحة على رفع الشعر من الخلف، مع ترك بعض الخصلات منسدلة بشكل فوضوي، وإسدال الغرة على جانبي الوجه. واحرصي على تزيين تسريحتك بالمشابك الناعمة.



تسريحة الشعر المنفوش المنسدل

تسريحة الشعر المنفوش المنسدل



أما إذا كنت لا تمتلكين الكثير من الوقت للتحضير لـ إطلالة مسائية مميزة، بإمكانك اعتماد تسريحة الشعر المنفوش المنسدل المزينة بمشابك اللؤلؤ، التي تعد إحدى أبرز صيحات أكسسوارات الشعر، بحيث تتركين شعرك منسدلاً على الظهر والأكتاف بطريقة عفوية، وتسحبين الغرة الجانبية الى الوراء، وتزينينها بمشابك الشعر المرصعة بحبات اللؤلؤ.



تسريحة الضفائر المزدوجة

تسريحة الضفائر المزدوجة



لم تعد تسريحة الضفائر تلك التسريحة المخصصة للفتيات الصغيرات، فهي أصبحت من أجمل التسريحات الأنثوية التي تحاكي أجدد صيحات الشعر. بالتالي، إذا كنت على موعد مع إحدى السهرات المميزة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الضفائر المزدوجة مع الغرة النصفية المشدودة والمصقولة بعناية، إذ ستمنحك إطلالة فائقة الجمال والأنوثة.

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