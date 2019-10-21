أجمل فساتين جنيفر لورانس لمناسبة زواجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - احتفلت جنيفر لورانس Jennifer Lawrence بحفل زفافها في عطلة نهاية الأسبوع، بحضور عدد من نجوم العالم، وبهذه المناسبة اخترنا بالصور أجمل فساتين سهرة تألقت بها في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء، والتي أدخلتها قائمة الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، وجنيفر لورانس Jennifer Lawrence وبالرغم من سنها الصغيرة، غير أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، ومنها حصولها على جائزة الأوسكار واثبات نفسها كأيقونة من أيقونات الموضة الشابات.





أجمل فساتين جنيفر لورانس

أجمل اطلالات جينيفر لورانس





وما يميز أسلوب جنيفر لورانس Jennifer Lawrence في الموضة، أنها تختار التصميمات ذات الطابع الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية، وقد ارتبط اسمها بدار ديور Dior كونها الوجه الإعلاني الخاص به، وشاهدناها في عدد من الفساتين الرائعة التي حملت توقيع الدار على مر السنوات، وأبرزها الفستان الأبيض الذي تسلمت به جائزة الأوسكار.

وإضافة إلى فساتين ديور Dior شاهدنا جنيفر في تصميمات مميزة أُخرى لكبرى دور الأزياء العالمية، مثل برادا Prada، وأوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، وموغلر Mugler، وإيلي صعب Elie Saab والقائمة تطول.



شاهدي بالصور ولمناسبة حفل زفاف جنيفر لورانس Jennifer Lawrence، أجمل اطلالاتها في فساتين السهرة التي تألقت بها على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات.