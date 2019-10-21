موديلات فساتين سهرة آخر موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - اكتظت منصات العروض بفساتين سهرة خلابة لا سيما تلك المصممة بأنامل المبدعين اللبنانيين، خلال أسبوع الموضة العربي الذي انطلق في دبي والمخصص للأزياء الجاهزة والكوتور موسم ربيع وصيف 2020. شاهدي صور فساتين سهرة موضة ربيع وصيف 2020.





فساتين سهرة مطرزة من أسبوع دبي

Hussein Bazaza



هيمنت فساتين السهرة المحبوكة بالتطريز المتقن على مجموعات أشهر المصممين، فتهادت بها عارضات حسين بظاظا Hussein Bazaza ورامي قاضي Rami Kadi وتنوعت التصاميم بين المنفوش الضخم والفساتين الطويلة المعانقة للقامة.



فساتين سهرة بخامات لامعة من أسبوع الموضة العربي

Kibovskaya



لم تقتصر التفاصيل اللامعة في فساتين ربيع وصيف 2020 على التطريز والترتر الملون بل تمثلت أيضًا في الخامات البراقة كالحرير والساتان، وصُممت منهما تصاميم شديدة النعومة تألقت بها عارضات نوره آل شيخ Nora Al Shaikh و Kibovskaya و Jonathan Marc Stein.



فساتين سهرة قصيرة موضة ربيع 2020

Daniele Carlotta



بخلاف فساتين السهرة الطويلة شهد أسبوع الموضة العربي حضور لافت للتصاميم القصيرة التي تعلو الركبة كما في مجموعات Daniele Carlotta، وتميزت بالأكتاف العريضة البارزة والتطريز الناعم من نفس لون الفستان.



فساتين سهرة كم طويل من أسبوع الموضة العربي

Rami Kadi



حرصت عدد من الماركات العربية على إدراج تشكيلة منوعة من فساتين السهرة المصممة بأكمام طويلة، ومن جهتنا أحببنا الفستان المحتشم المنفوش من توقيع رامي قاضي Rami Kadi كما لفتنا الموديل متوسط الطول المطرز بشكل عمودي من مجموعة حسين بظاظا Hussein Bazaza.

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