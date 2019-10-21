إطلالات كاجوال للرجال من وحي عبد الله بوشهري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - بدأ الممثل عبد الله بوشهري حياته الفنية منذ صغره، حيث شارك في عدة مسرحيات للأطفال، وظهر في فيديو كليب للفنان عبد الله الرويشد، كما شارك في عدة مسلسلات سنويًا بشخصيات مختلفة، إضافةً لاهتمامه الواضح بأزيائه اليومية وتنسيقاته الشبابية المختلفة.

يفضّل عبد الله بوشهري ارتداء الشورت الجينز بتدرجات الأزرق والأسود والشورت الأبيض كذلك، ويميل للبناطيل المشجرة المزينة بنقوش وألوان، أو البيضاء بشكلها العصري، والسوداء والزرقاء بتدرجات الجينز وصيحاته المختلفة، كما يظهر بالتيشيرتات الرمادية المزينة بكتابة والسوداء المزينة برسومات، والبيضاء الشبابية والرمادية المزينة بطريقة مميزة، ويضيف لإطلالته الجاكيت الجينز أو قميص أحمر يضفي عليه روحًا شبابية، أو الجاكيت الأسود المزين بأبيض.

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وعن أزياء الشتاء فظهر بمعطف رمادي مزين بأزرار وجاكيت جلد أسود، ولمظهر مميز تأنق ببلوفر أبيض مزين بنقوش زرقاء، وآخر أزرق مزين برسوم، ولمظهر عصري رسمي تأنق بقميص أبيض مع جاكيت بني بلا أكمام وحذاء بني مميز.

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وينسق مع إطلالاته أحذية رياضية باللون الأبيض أو الأسود والسماوي، أو الأحذية الرسمية البنية، كما يختار الأحذية الرياضية باللون الأحمر أو الأصفر أو الأزرق لكسر اللون، وليكمل أناقة إطلالاته ينتقي الساعات الذهبية المختلفة أو الحمراء، والأساور الرجالية بأشكالها المميزة، كما يتزين بالنظارات البنية والسوداء والحمراء بإطار أسود، ويتجمل بالقبعة القش أو الكاب الرمادي المزين بأسود أو القبعة السوداء.

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