ملابس بطبعات الحيوانات آخر موضة ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - شهدت أسابيع الموضة العالمية للأزياء الجاهزة ربيع وصيف 2020 عودة موضة الطبعات البرية لتتصدر مشهد الموضة ، لتبرز هذه الصيحة الجريئة والفخمة من جديد. شاهدي صور ملابس بـ طبعات الحيوانات وتعلمي طريقة تنسيقها.
فساتين طويلة بطبعات الحيوانات
تهادت عارضات الدور الإيطالية خلال أسبوع ميلانو بفساتين طويلة بطبعة النمر الدارجة وتميزت بالقصات المخصرة التي تبرز رشاقة الخصر والبطن، لذا فهى من أنسب القطع لصاحبات الجسم على شكل الساعة الرملية، طالعي أجمل الموديلات من عروض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana و إرمانو سرفينو Ermanno Scervino.
تنانير متوسطة الطول من أسبوع باريس
شهدت عروض ربيع 2020 حضور مميز للتنانير متوسطة الطول المطبعة بنقوشات الحيوانات وتألقت عارضات إيلي تهاري Elie Tahari وتودز Tod's و Laurence & Chico بموديلات محددة للقامة، تفاديها فقط اذا كان قوامك كمثري الشكل.
بناطيل عالية الخصر موضة 2020
ركزت عدد من الماركات على البناطيل عالية الخصر المزينة بطبعات الأفعى والنمر، تفردي بأسلوبك الجرئ وأعتمدي هذا الستايل لتبرزي طول ساقيكِ، شاهديها لدى تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger و R13.
معاطف بطبعات الحيوانات
يمكن لمعطف أنيق بطبعة جريئة أن يضفي لمسة فريدة على إطلالة كلاسيكية بالفستان الأسود متوسط الطول، من جهتنا رصدنا لكِ موديلات شديدة الفخامة من مجموعات تودز Tod's وإيلي تهاري Elie Tahari، أعتمديها اذا كنتِ ممشوقة القامة.
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