الحقيبة الأسطوانية ترند شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - حافظت قطع الاكسسوارات المميزة وخاصة حقائب اليد على مكانتها في إطلالات السيدات، فهي تلك القطع البسيطة القادرة على منح الإطلالة رونقاً مميزاً، ناهيك عن أنها قادرة على منح كلّ سيدة بصمتها الخاصة بها التي تميزها عن باقي السيدات.

وبطبيعة الحال، تتبدل آخر صيحات الموضة بين موسم وآخر، حيث تسارع الدور العالمية إلى تقديم كل ما هو جديد ومواكب لآخر الصيحات من أجل أن تختار السيدات ما يناسبهن منها، ولشتاء 2020 برزت الحقيبة الأسطوانية التي استطاعت بتصاميمها أن تجمع الكلاسيكية مع العصرية من ترك بصمة كبيرة لها، ومن المؤكد أنها ستكون نجمة هذا الشتاء.



حقيبة من Loewe

حقيبة اسطوانية باللون العسلي المائل إلى البني من Loewe



اختلفت تصاميم الحقيبة الأسطوانية بين مصمم وآخر، فقد تنوعت لتناسب كافة الأذواق ولتتمكن السيدات من اختيار ما يليق بأزيائهن، ولذلك رأينا دار Loewe تقدم حقيبة أسطوانية بتصميم طولاني جاءت باللون العسلي المائل إلى البني وبحجم متوسط لتناسب مختلف الإطلالات خاصة وأنها لم تأت بأي تزيين أو تطريز إضافي.

حقيبة من Fendi

حقيبة أسطوانية بتصميم لافت ومميز من Fendi



استطاعت دار Fendi أن تبهرنا من خلال طرحا لحقيبة تميزت بلونيها البني والأسود وبالطبع هذه الألوان تميز علامة Fendi خاصة وأن الحقيبة جاءت باللون البني بينما الحرف الأول من شعار Fendi جاء باللون الأسود، ونرشح هذه الحقيبة لإطلالاتك الجامعية.



حقيبة من Valentino



حقيبة أسطوانية تناسب الإطلالات الكلاسيكية من Valentino

لم تقتصر الحقائب على تلك التي جاءت بتصميم طولاني بل برزت بعض الحقائب بتصميم عرضي لتبدو أكثر كلاسيكية ولتناسب الإطلالات الرسمية نوعاً ما، وهذا ما رأيناه في تصميم الحقيبة المميز من Valentino التي جاءت من الجلد الأسود الناعم الخالي من التطريز أو النقشات، ولذلك نرشح هذه الحقيبة لإطلالاتك في العمل حيث ننصحك بتنسيق البدلة الرسمية معها.

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