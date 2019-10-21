كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - مصمم الأزياء الكويتي الشاب يوسف الجسمي Yousef Aljasmi نال شهرة كبيرة في الوطن العربي والعالم أجمع، بسبب تصاميمه اللافتة من فساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة البراقة المشكوكة بحبات الكريستال بألوان وقصات مختلفة، وكثيرات من النجمات اعتمدن هذه التصاميم في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء. وقد جمعنا اليوم، بالصور، أجمل إطلالات النجمات من المصمم يوسف الجسمي. شاهدي الصور واختاري الإطلالة المفضلة لديك من النجمات العربيات أو من نجمات هوليوود.



النجمات العربيات في إطلالات من المصمم يوسف الجسمي

النجمات العربيات في تصاميم يوسف الجسمي





عدد كبير من النجمات العربيات تألقن في تصاميم يوسف الجسمي في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، مثل ياسمين صبري التي اعتمدت أكثر من فستان براق مميز حمل توقيع المصمم الشاب، وهيفاء وهبي التي تألقت بإطلالات جذابة في تصاميمه ونسرين طافش وبلقيس فتحي وكارول سماحة وأصالة، والقائمة تطول... وبالفعل فقد أضافت تصاميمه لمسات لافتة وعصرية لمختلف إطلالات النجمات العربيات.





نجمات هوليوود في إطلالات من المصمم يوسف الجسمي

نجمات هوليوود في تصاميم يوسف الجسمي



كما ذكرنا، فإن نجمات هوليوود أيضاً من المعجبات بأعمال المصمم يوسف الجسمي Yousef Aljasmi ونذكر منهن بيونسيه Beyonce التي تألقت مؤخراً في فستان أصفر براق حمل توقيعه، وكايلي جينير Kylie Jenner التي اختارت عددا من الفساتين التي صممت خصيصاً لها من المصمم، والليدي غاغا Lady Gaga والتي شاهدناها في أكثر من مناسبة في فساتين من الجسمي وسيلين ديون Celine Dion وغيرهن كثيرات...



أجمل إطلالات النجمات من المصمم يوسف الجسمي Yousef Aljasmi شاهدي صور الفساتين واختاري النجمة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل في هذه التصاميم البراقة.