سرّ الأبيض والأسود في أزياء محجبات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - أسابيع الموضة العالمية لشتاء هذا الموسم كشفت لنا عن الكثير من الصيحات المختلفة، كان أبرزها اعتماد اللوك الكلاسيكي باختيار درجتي الأبيض والأسود معا بإطلالة واحدة.

وكانت غالبية هذه الإطلالات مناسبة للصبايا المحجبات بتصاميمها المحتشمة، وجاء بعضها بأسلوب يعتمد على درجات الأبيض والأسود، مثل عروض شانيل Chanel ولم نشاهد ألوانا أخرى باللوك نفسه، بينما جاءت أخرى بألوان فاقعة للاكسسوار التي تكسر حدة لوني الأبيض والأسود المحايدة.

وبين كلا الأسلوبين يمكنك الاختيار بين هذه الموديلات وتنسيقها بطريقتك مع حجابك، ولا تنسي أن تخبرينا أيّ الإطلالات أعجبتك أكثر لشتاء 2020.



فساتين ميدي طويلة بالأبيض والأسود من Alexander McQueen

فساتين ميدي طويلة بالأبيض والأسود من Alexander McQueen





جاءت الكثير من التصاميم التي تعتمد فقط على درجتي الأبيض والأسود بعروض أليكساندر ماكوين لشتاء الموسم، اخترنا منها هذا الموديل المحتشم باللون الأسود مع أكمام باللون الأبيض مكشكشة، ولمسة بسيطة لإطار الفستان بالأبيض، وتنسيق مميز للشنطة الكروس وحزام الخصر والحذاء بالأسود أيضا، لتحافظ على اللوك المحايد.

معطف ترينش أبيض وأسود من Valentino

معطف ترينش أبيض وأسود من Valentino





أما دار فالنتينو فقد اعتمدت هذه الصيحة ولكن مع معاطف الترينش، والذي جاء باللون الأبيض، مع رسومات أنثوية باللون الأسود، وجاء التنسيق يكسر حدة اللون بالشنطة البرتقالية، بينما حافظت باقي الاكسسورات من القبعة والبوت والسكارف على اللمسة الكلاسيكية باختيار اللون الأسود.

وبإمكان الصبية المحجبة التخلي عن القبعة وارتداء حجاب أسود.





الجاكيت البليزر برسومات الورود بدرجات الأبيض والأسود من Giambattista Valli

الجاكيت البليزر برسومات الورود بدرجات الأبيض والأسود من Giambattista Valli





لفتتنا هذه القطعة الفخمة من الجاكيت البليزر لمجموعة جامبتيستا فالي، أنيقة وفخمة ننصحك بأن تكون بخزانة ملابسك لهذا الشتاء، وجاء التنسيق مترفا أيضاً، للبنطلون القماشي والحذاء الأسود، ويمكنك اختيار لون الحجاب كذلك بأحد اللونين الأساسيين حسب ذوقك.

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البناطيل الواسعة البيضاء مع التوب الأسود من Chanel

البناطيل الواسعة البيضاء مع التوب الأسود من Chanel





مجموعة شانيل أيضا استخدمت هذا الأسلوب بالكثير من إطلالاتها الكلاسيكية لمجموعة هذا الموسم، كهذا اللوك للبنطلون الأبيض الواسع عالي الخصر، مع توب كلاسيكي أسود، ولفتنا وجود العقد الأبيض، ليحافظ على اللوك المحايد ذي اللمسة المترفة.



إليك بهذا الألبوم أزياء محجبات شتاء 2020 بلوني الأبيض والأسود من أشهر الماركات.

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